Sinner è fantastico | sconfigge Shelton in due set e vola in semifinale a Parigi
Sempre con le idee chiare e sempre un passo (forse anche di più) avanti agli avversari: un super Jannik Sinner sconfigge l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un'ora e 9 minuti in una gara in cui ha avuto soltanto un mini-passaggio a vuoto per due game nel secondo set arrivando per la prima volta in semifinale a Parigi. Domani ritroverà o Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Un'altra gara davvero eccellente nonostante le forze fisiche che (è vero?) scarseggiano perché siamo alla fine della stagione ma il punteggio e la gara parlano chiaro: un dominio netto contro il numero 7 del mondo, non uno qualsiasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fantastico Sinner ..! #janniksinner #jannik #tennis #atp #erstenopen #atpvienna #stadtwien #vienna #austria #osterreich #wienerstädtische #ersten #bmw #zverev #disegno #carrotboy #italia #sudtirol #leformichedifabiovettori #fabiovettori - facebook.com Vai su Facebook
Sinner vince l'Atp 500 di Pechino, sconfitto Tien in due set (6-2, 6-2): terzo titolo per Jannik nel 2025 - L'azzurro scenderà in campo oggi, mercoledì 1 ottobre, contro Learner Tien. Da ilmessaggero.it
Sinner vince l'Atp 500 di Pechino, sconfitto Tien in due set (6-2, 6-2): terzo titolo per Jannik nel 2025 - Il numero 2 del mondo si aggiudica l'Atp 500 di Pechino, battendo in finale l'americano Learner Tien 6- Scrive leggo.it
Sinner 'fantastico tornare a un torneo, sono in buona forma' - Dopo gli Us Open e finale persa contro Carlos Alcaraz, "il corpo è in buona forma. Scrive ansa.it