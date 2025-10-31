Sinner è fantastico | sconfigge Shelton in due set e vola in semifinale a Parigi

Sempre con le idee chiare e sempre un passo (forse anche di più) avanti agli avversari: un super Jannik Sinner sconfigge l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un'ora e 9 minuti in una gara in cui ha avuto soltanto un mini-passaggio a vuoto per due game nel secondo set arrivando per la prima volta in semifinale a Parigi. Domani ritroverà o Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Un'altra gara davvero eccellente nonostante le forze fisiche che (è vero?) scarseggiano perché siamo alla fine della stagione ma il punteggio e la gara parlano chiaro: un dominio netto contro il numero 7 del mondo, non uno qualsiasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

