Il colpo più bello di Jannik Sinner nella vittoria in due set contro Ben Shelton: 6-3 6-3 in un’ora e 9 minuti per l’azzurro, che ( nonostante un po' di nervosismo ) vola in semifinale a Parigi e continua la sua rincorsa al numero 1. Se riuscirà a vincere l’ultimo Masters 1000 della stagione, nella classifica di lunedì sorpasserà (seppur momentaneamente) Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, dritto in corsa con angolo folle: Shelton pietrificato

