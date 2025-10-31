Sinner dritto in corsa con angolo folle | Shelton pietrificato
Il colpo più bello di Jannik Sinner nella vittoria in due set contro Ben Shelton: 6-3 6-3 in un’ora e 9 minuti per l’azzurro, che ( nonostante un po' di nervosismo ) vola in semifinale a Parigi e continua la sua rincorsa al numero 1. Se riuscirà a vincere l’ultimo Masters 1000 della stagione, nella classifica di lunedì sorpasserà (seppur momentaneamente) Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
