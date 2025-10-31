Sinner doma anche Shelton | semifinale a Parigi
Parigi, 31 ottobre 2025 – Contro potenza ed esuberanza serviva il rigore di un Sinner perfetto. Jannik mette ordine nel caos di Ben Shelton, battendo 6-3, 6-3 l’americano in un’ora e 9 minuti. Spalla a posto e kick mancino di nuovo armato per lo yankee alla dinamite e l’azzurro completa un test con un vero top ten. Un doppio fallo e poi un ace che sfiora i 230 all’ora: inizia così la partita di Ben l’imprevedibile. Per Sinner l’imperativo è trovare la regolarità contro un avversario che concede zero ritmo. Cali di tensione – e anche fisici, dopo quanto si è visto ieri – da evitare. Il primo vero scambio arriva dopo sette punti, e lo vince Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
