Sinner da record l’Italia impazzisce | Alcaraz piange

Glieroidelcalcio.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner, il campione che sta riscrivendo la storia del tennis e facendo impazzire l’Italia sportiva: è da record. Jannik Sinner non è più soltanto un talento emergente, è un fenomeno consolidato. Lo dicono i risultati, lo conferma ogni torneo, ma soprattutto lo certificano i numeri. E, senza ombra di dubbio, i numeri non mentono mai. Oggi l’altoatesino è diventato oggetto di studio per gli analisti dell’Association of Tennis Professionals: un riconoscimento che non arriva per caso, ma come conseguenza di un dominio statistico che non si era mai visto prima. Sinner da record supera ancora Alcaraz. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

