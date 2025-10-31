Sinner da record l’Italia impazzisce | Alcaraz piange
Jannik Sinner, il campione che sta riscrivendo la storia del tennis e facendo impazzire l’Italia sportiva: è da record. Jannik Sinner non è più soltanto un talento emergente, è un fenomeno consolidato. Lo dicono i risultati, lo conferma ogni torneo, ma soprattutto lo certificano i numeri. E, senza ombra di dubbio, i numeri non mentono mai. Oggi l’altoatesino è diventato oggetto di studio per gli analisti dell’Association of Tennis Professionals: un riconoscimento che non arriva per caso, ma come conseguenza di un dominio statistico che non si era mai visto prima. Sinner da record supera ancora Alcaraz. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Numeri da record per Jannik Sinner nel 2025, protagonista di una stagione straordinaria tra servizio e risposta. Nessuno c’era mai riuscito: https://fanpa.ge/TyXWX - facebook.com Vai su Facebook
Sinner superstar in Cina: copertina di Vogue e folla impazzita per lui a Pechino - Il numero uno del mondo resta una star assoluta anche in Oriente: in Cina è finito sulla copertina del primo numero di ... Si legge su ilmessaggero.it
Sinner, montepremi record al Six Kings Slam: quanto può guadagnare - Il tennista azzurro si prepara a debuttare nel ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos ... Si legge su adnkronos.com