Sinner continua a ridurre il gap da Alcaraz nel ranking ATP | i punti tra semifinale e finale a Parigi

Jannik Sinner continua a ridurre il gap dallo spagnolo Carlos Alcaraz, nella classifica mondiale. L’azzurro, grazie all’affermazione di questa sera nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi, ha raggiunto per la prima volta in carriera il penultimo atto nel torneo transalpino e ha messo ancor più fieno in cascina nel computo dei punti nella graduatoria ATP. Grazie all’affermazione contro Ben Shelton, infatti, l’azzurro si è portato a -350 da Carlitos, eliminato al secondo turno dell’evento parigino. L’azzurro, infatti, è salito a quota 10.900 punti e guarda sempre più da vicino il rivale spagnolo che troneggia nel ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner continua a ridurre il gap da Alcaraz nel ranking ATP: i punti tra semifinale e finale a Parigi

