C’erano dei dubbi e delle perplessità sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner. Il n.2 del mondo, sofferente nella sfida degli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi contro l’argentino Francisco Cerundolo, si trova a giocare ora la partita contro l’americano Ben Shelton sul veloce indoor della Defense Arena. Sinner, reduce dalla vittoria dell’ATP500 di Vienna spuntandola in un confronto molto lottato contro il n.3 del ranking Alexander Zverev, non è al 100% della forma. La stanchezza sta diventando un tratto caratterizzante del modo di stare in capo dell’azzurro, in difficoltà soprattutto negli scambi che superano i nove colpi dove è richiesta una buona base aerobica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner, ci risiamo: nuovi problemi fisici a Parigi anche contro Shelton

