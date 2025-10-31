Sinner-Cerundolo 2-0 ATP Parigi 2025 | highlights e sintesi della partita

Jannik Sinner ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-1 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese, dove venerdì 31 ottobre se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton. Il fuoriclasse altoatesino è chiamato a dare il massimo in questo evento, perché alzando al cielo il trofeo tornerebbe numero 1 del mondo. Il 24enne non ha impressionato nel primo set, dove ha manifestato qualche affaticamento fisico, toccandosi la coscia sinistra e lanciando delle smorfie. 🔗 Leggi su Oasport.it

