Sinner-Cerundolo 2-0 ATP Parigi 2025 | highlights e sintesi della partita
Jannik Sinner ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-1 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese, dove venerdì 31 ottobre se la dovrà vedere con lo statunitense Ben Shelton. Il fuoriclasse altoatesino è chiamato a dare il massimo in questo evento, perché alzando al cielo il trofeo tornerebbe numero 1 del mondo. Il 24enne non ha impressionato nel primo set, dove ha manifestato qualche affaticamento fisico, toccandosi la coscia sinistra e lanciando delle smorfie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Sinner è ai quarti di finale del Master Atp 1000 di Parigi. Agli ottavi il n.2 del mondo ha superato in due set (7-5 6-1 ) l'argentino Cerundolo (n.21) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/10/30/sinner-vince-il-primo-set-7-5-contro-cerundolo.-in- - facebook.com Vai su Facebook
Sinner ai quarti all'Atp Parigi: Cerundolo battuto 7-5, 6-1 #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Sinner-Cerundolo 2-0, ATP Parigi 2025: highlights e sintesi della partita - Jannik Sinner ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Secondo oasport.it
Sinner soffre, ma batte Cerundolo e va ai quarti a Parigi. Jannik: "Non al top, Shelton avversario difficile" - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Segnala gazzetta.it
Sinner-Cerundolo al Masters 1000 di Parigi, il risultato: Jannik vince e va ai quarti con Shelton Cronaca 7-5; 6-1 - L'azzurro supera l’argentino pur non disputando una grande partita, ma approfittando del calo dell'avversario nel secondo set ... Da corriere.it