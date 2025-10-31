Sinner Briatore furioso | lo criticano perché vince non gli perdonano il successo In Italia sei benvoluto solo se sei un miserabile

Mentre Jannik Sinner si prepara a scendere in campo questa sera alle 19:00 a Parigi-Bercy contro Ben Shelton – con i bookmaker che lo danno per scontato vincente (quota 1,18) – il dibattito sul suo successo e sulle immancabili critiche che lo accompagnano divampa. A gettare benzina sul fuoco delle polemiche è stato l’imprenditore Flavio Briatore, che non ha usato mezzi termini per difendere il talento altoatesino e attaccare un certo malcostume nazionale in voga tra le tifoserie socio-sportive e politicamente corrette (si fa per dire). Sinner, l’attacco di Briatore in difesa del campione azzurro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner, Briatore furioso: lo criticano perché vince, non gli perdonano il successo. In Italia sei benvoluto solo se sei un miserabile

