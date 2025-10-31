Sinner batte Shelton e vola in semifinale l’azzurro a valanga a Parigi | chi sarà il prossimo avversario

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro batte in due set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-3. In semifinale Sinner incontrerà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev.  In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

