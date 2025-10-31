Sinner batte Shelton e vola in semifinale a Parigi sfiderà il vincente fra Medveded e Zverev| Fine 6-3 6-3
L'azzurro supera l'americano e adesso punta la finale. Per tornare numero uno al mondo deve solo vincere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
