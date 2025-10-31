Sinner batte Shelton e va alle semifinali dell’Atp di Parigi Partita davvero difficile ma sono molto contento

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner approda alle semifinali dellAtp di Parigi, ultimo Masters della stagione. L’altotesino ha superato in due set lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 9 minuti. L’azzurro, alla sua prima semifinale al torneo Parigi, per l’accesso in finale sfiderà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. “Partita davvero difficile e lo si sapeva alla vigilia, a volte non sono stato tanto tranquillo, ma ho risposto bene e ho servito con un alta percentuale soprattutto nel primo set. Sono molto contento. La prossima partita sarà molto fisica” ha detto il numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sinner batte shelton e va alle semifinali dell8217atp di parigi partita davvero difficile ma sono molto contento

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner batte Shelton e va alle semifinali dell’Atp di Parigi. “Partita davvero difficile, ma sono molto contento”

Approfondisci con queste news

sinner batte shelton semifinaliAtp Parigi, Jannik Sinner è in semifinale: Shelton battuto 6-3, 6-3 - Jannik Sinner conquista la semifinale di Parigi, battendo in 2 set lo statunitense Ben Shelton. rainews.it scrive

sinner batte shelton semifinaliSinner batte Shelton 6-3 6-3 ed è in semifinale al Master di Parigi FOTO - Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Parigi battendo lo statunitense Ben Shelton 6- Da ansa.it

sinner batte shelton semifinaliAtp Parigi Bercy 2025, Sinner è in semifinale: Shelton battuto in due set - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Atp di Parigi, ultimo Masters della stagione. Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Batte Shelton Semifinali