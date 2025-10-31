Sinner batte Shelton e va alle semifinali dell’Atp di Parigi Partita davvero difficile ma sono molto contento
Jannik Sinner approda alle semifinali dell ’Atp di Parigi, ultimo Masters della stagione. L’altotesino ha superato in due set lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 9 minuti. L’azzurro, alla sua prima semifinale al torneo Parigi, per l’accesso in finale sfiderà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. “Partita davvero difficile e lo si sapeva alla vigilia, a volte non sono stato tanto tranquillo, ma ho risposto bene e ho servito con un alta percentuale soprattutto nel primo set. Sono molto contento. La prossima partita sarà molto fisica” ha detto il numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
