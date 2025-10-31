Sinner ai quarti a Parigi | oggi la sfida con Shelton Orario e dove vederla

Sinner ai quarti di finale a Parigi per la prima volta in carriera, dove oggi ad attenderlo ci sarà l’americano Shelton. Jannik Sinner supera l’argentino Francisco Cerundolo agli ottavi con il punteggio di 7-5, 6-1 e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Una vittoria in poco meno di un’ora e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sinner ai quarti a Parigi: oggi la sfida con Shelton. Orario e dove vederla

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sinner è ai quarti di finale del Master Atp 1000 di Parigi. Agli ottavi il n.2 del mondo ha superato in due set (7-5 6-1 ) l'argentino Cerundolo (n.21) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/10/30/sinner-vince-il-primo-set-7-5-contro-cerundolo.-in- - facebook.com Vai su Facebook

SINNER VITTORIA DI FORZA Un primo set complicato, con due turni di servizio persi di fila, lascia spazio ad un secondo parziale dominato senza inciampi e lancia Sinner ai quarti di finale. Per l’italiano è la 63esima vittoria sul cemento contro un giocatore f - X Vai su X

Sinner soffre, ma batte Cerundolo e va ai quarti a Parigi. Jannik: "Non al top, Shelton avversario difficile" - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Da gazzetta.it

Sinner ai quarti ai Parigi, Cerundolo battuto 7-5 6-1. Eliminato Sonego - Jannik Sinner ha sofferto un set contro Francisco Cerundolo, poi ha cambiato marcia per raggiungere in scioltezza i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dove finora non si era mai spinto. Da ansa.it

Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Secondo ilfattoquotidiano.it