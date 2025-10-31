Sinner ai quarti a Parigi | oggi la sfida con Shelton Orario e dove vederla

Lidentita.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner ai quarti di finale a Parigi per la prima volta in carriera, dove oggi ad attenderlo ci sarà l’americano Shelton. Jannik Sinner supera l’argentino Francisco Cerundolo agli ottavi con il punteggio di 7-5, 6-1 e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Una vittoria in poco meno di un’ora e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sinner ai quarti a parigi oggi la sfida con shelton orario e dove vederla

© Lidentita.it - Sinner ai quarti a Parigi: oggi la sfida con Shelton. Orario e dove vederla

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner quarti parigi oggiSinner soffre, ma batte Cerundolo e va ai quarti a Parigi. Jannik: "Non al top, Shelton avversario difficile" - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Da gazzetta.it

sinner quarti parigi oggiSinner ai quarti ai Parigi, Cerundolo battuto 7-5 6-1. Eliminato Sonego - Jannik Sinner ha sofferto un set contro Francisco Cerundolo, poi ha cambiato marcia per raggiungere in scioltezza i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dove finora non si era mai spinto. Da ansa.it

sinner quarti parigi oggiSinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Quarti Parigi Oggi