Sinner abbandonato scandalo italiano | l’annuncio tramortisce i tifosi
Non sembrano bastare le risposte che Sinner dà sul campo ad ogni torneo. L’ultimo annuncio ha lasciato tutti i tifosi a bocca aperta: scandalo italiano. Comunque vada a finire, il 2025 di Jannik Sinner resterà un anno di grande valore. Dopo la squalifica per Clostebol, che lo ha tenuto fermo per tre mesi, l’altoatesino è tornato in campo con una forza e una lucidità che hanno impressionato il circuito. In appena nove mesi di attività ha centrato due titoli Slam – Australian Open e Wimbledon – ha sfiorato il trionfo al Roland Garros e ha dominato la stagione indoor, dove si conferma ormai una garanzia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Jannik Sinner manda in soffitta il manicotto! Abbandonato l’indumento usato da Wimbledon: novità al Six Kings Slam - - X Vai su X
Sinner in famiglia è rifiorito ? abbandonato a Sassari, recuperato da Massimo Mannu ? accolto al nostro rifugio adottato da Chiara e la sua splendida famiglia ora, grazie alla mediazione di Caterina Masseini vive a Galliano,nel Mugel - facebook.com Vai su Facebook
Sinner diretta Atp Shanghai: segui la partita contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - Dopo aver usufruito di un 'bye' al primo turno e aver battuto senza affanni all'esordio il tedesco Daniel Altmaier (n. Da corrieredellosport.it