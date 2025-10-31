Sinner 50 sfumature di vittoria I primi quarti a Parigi non si scordano
Tutta l’umanità di un alieno sceso in terra. Si è vista ieri, in campo con Cerundolo in un match a due facce: iniziato a fatica con un lento 7-5 e a seguire chiuso in un lampo 6-1. Non è certo un Sinner carico di fiducia quello che gioca in questi giorni al master 1000 di Parigi ("qui non sono mai andato molto avanti"). Ma sui campi della Defense Arena, anche in un secondo incontro iniziato sottotono, lotta punto su punto e poi tira fuori il vero Jannik, in un finale da velocista che vale la cinquantesima vittoria stagionale. Lontani, anzi lontanissimi i 73 successi totali dello scorso anno. Ma in terra francese lentamente sta cambiando aria: i quarti di oggi (contro Ben Shelton i 18esimi in carriera) sono i primi raggiunti da Sinner al masters che chiude la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
