Sinner 3 match in 3 giorni a Parigi | cosa dice il regolamento

Webmagazine24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo anche oggi, venerdì 31 ottobre, nel Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse azzurro gioca per il terzo giorno consecutivo nel torneo francese, dopo aver battuto Bergs e Cerundolo nel secondo e nel terzo turno. Ma è possibile? Cosa dice il regolamento, calcolando che in caso di vittoria oggi . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sinner 3 match 3Sinner torna campione a Vienna, batte Zverev in 3 set dopo una battaglia di 2h28’ in un match molto muscolare - Sinner torna campione a Vienna, batte Zverev in 3 set dopo una battaglia di 2h28’ in un match molto muscolare. Scrive blitzquotidiano.it

sinner 3 match 3Sinner trionfa a Vienna, Zverev battuto in tre set. Match partito in salita, finale 3-6, 6-3, 7-5 - Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Segnala affaritaliani.it

sinner 3 match 3La cronaca del match Sinner-Zverev alla finale dell'Atp di Vienna: Jannik s'impone in un match combattutissimo (3-6; 6-3; 7-5) - Gara eccezionale dell'azzurro contro un avversario che ha giocato in maniera straordinaria e si è arreso solo all'ultimo secondo piegato dalla superiore forza interiore del campione italiano ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner 3 Match 3