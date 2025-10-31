Singapore Airlines trasforma il video di sicurezza in un film | quando volare diventa un viaggio nell’anima della città
Chi vola spesso tende a ignorarli, distratto dal decollo o da un messaggio sul telefono. Eppure, i video di sicurezza a bordo sono la prima linea di difesa in caso di emergenza: pochi minuti che possono salvare una vita. Singapore Airlines, da sempre sinonimo di eccellenza e innovazione, ha deciso di restituire a questo momento la sua giusta importanza — trasformandolo in un’esperienza visiva e culturale. Un viaggio nella città del leone. Il nuovo safety video di Singapore Airlines, realizzato in collaborazione con il Singapore Tourism Board, non è un semplice tutorial sulle misure di sicurezza: è un racconto visivo, un cortometraggio che trasforma l’obbligo in emozione. 🔗 Leggi su Panorama.it
