Sindaco Gualtieri minacciato sui social

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.40 Messaggio intimidatorio via social al sindaco di Roma da parte di un uomo del clan Hilicic dopo l'abbattimento di due villette abusive a Rocca Cencia. Un uomo di etnia sinti pubblica una foto col fucile in mano e minaccia: "Hai buttato già casa mia, butterò la tua". Gualtieri: "Le minacce non modificano di una virgola il nostro impegno contro le mafie". La procura di Tivoli apre un'indagine. Solidarietà dalla premier Meloni e da tutto il mondo politico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sindaco gualtieri minacciato socialRoma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Si legge su msn.com

sindaco gualtieri minacciato socialRoberto Gualtieri minacciato sui social: “Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te” - Minaccia al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia, dopo che il Comune e il Municipi ... Segnala msn.com

sindaco gualtieri minacciato socialIl sindaco Gualtieri riceve minacce, solidarietà dalla politica - Le recenti minacce rivolte al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno sollevato un forte dibattito pubblico e un’onda di solidarietà da parte di numerosi esponenti politici e istituzionali. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Gualtieri Minacciato Social