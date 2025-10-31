Sindaco Gualtieri minacciato sui social

21.40 Messaggio intimidatorio via social al sindaco di Roma da parte di un uomo del clan Hilicic dopo l'abbattimento di due villette abusive a Rocca Cencia. Un uomo di etnia sinti pubblica una foto col fucile in mano e minaccia: "Hai buttato già casa mia, butterò la tua". Gualtieri: "Le minacce non modificano di una virgola il nostro impegno contro le mafie". La procura di Tivoli apre un'indagine. Solidarietà dalla premier Meloni e da tutto il mondo politico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

