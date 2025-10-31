S’inaugura Geofonie la mostra collettiva a chiusura del progetto Sentieri Creativi 2025

Mercoledì 5 novembre all’Ex Monastero di Valmarina è in programma l’inaugurazione di Geofonie, la mostra collettiva che chiude l’esperienza di Sentieri Creativi 2025, l’iniziativa delle Politiche giovanili del Comune di Bergamo dedicata ad artisti e artiste under 30. Interverrà Marzia Marchesi, assessora alle Politiche giovanili. Frutto di una settimana di residenza artistica presso la Cà Matta, nel cuore del Parco dei Colli di Bergamo, Geofonie raccoglie le tracce di un’esperienza vissuta in immersione nella natura da 10 giovani artisti e artiste: Davide Armati, Alice Dicembrino, Silvia Fiacco, Giulia Gastoldi, Anna Laera, Arianna Losi, Francesco Pegurri, Davide Redolfi, Noemi Vimercati e Nicola Zanni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

