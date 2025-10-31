Simposio degli dei | cena-spettacolo allo Stelai tra mito musica e sapori della Magna Grecia

Un viaggio onirico nel mito greco tra divinità e umanità, parole antiche e visioni contemporanee. È “Il Simposio degli Dei”, la cena-spettacolo in programma sabato 1 novembre alle 20.30 allo Stelai di Agrigento, firmata da Marco Savatteri e realizzata dai performer di Savatteri Produzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

