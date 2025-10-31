Simone Inzaghi torna a far discutere anche in Arabia. L’attuale tecnico dell’Al Hilal, ex Inter, si è reso protagonista di un momento di tensione durante la sfida vinta 1-0 contro l’Al Shabab. Dopo l’espulsione di Koulibaly al 78’, l’allenatore ha perso la calma, scaraventando un oggetto a terra e lasciandosi andare a gesti di nervosismo che non sono passati inosservati. Il match, deciso dal gol di Marcos Leonardo al 36’, ha comunque sorriso alla squadra saudita, che si è portata al secondo posto in classifica nonostante l’inferiorità numerica. Inzaghi, da parte sua, continua a mostrare il contrasto che lo accompagna da sempre: un tecnico capace di trasmettere energia e carattere, ma spesso vittima del suo stesso temperamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simone Inzaghi, furia araba: il tecnico scaglia un oggetto dopo l’espulsione di Koulibaly