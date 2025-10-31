Simone Inzaghi furia araba | il tecnico scaglia un oggetto dopo l’espulsione di Koulibaly
Simone Inzaghi torna a far discutere anche in Arabia. L’attuale tecnico dell’Al Hilal, ex Inter, si è reso protagonista di un momento di tensione durante la sfida vinta 1-0 contro l’Al Shabab. Dopo l’espulsione di Koulibaly al 78’, l’allenatore ha perso la calma, scaraventando un oggetto a terra e lasciandosi andare a gesti di nervosismo che non sono passati inosservati. Il match, deciso dal gol di Marcos Leonardo al 36’, ha comunque sorriso alla squadra saudita, che si è portata al secondo posto in classifica nonostante l’inferiorità numerica. Inzaghi, da parte sua, continua a mostrare il contrasto che lo accompagna da sempre: un tecnico capace di trasmettere energia e carattere, ma spesso vittima del suo stesso temperamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Simone Inzaghi perde le staffe sulla panchina dell'Al-Hilal - facebook.com Vai su Facebook
$INZAGHI E $CONCEICAO: NIENTE STRETTA DI MANO IN ARABIA Dopo Al-Hilal-Al Ittihad, vinta dalla prima, la squadra di Simone Inzaghi, Sergio Conceicao, allenatore della seconda, ha parlato così della mancata stretta di mano al termine del match - X Vai su X
Simone Inzaghi, furia araba: il tecnico scaglia un oggetto dopo l’espulsione di Koulibaly - Simone Inzaghi furioso in Arabia: espulsione di Koulibaly e reazione rabbiosa in panchina durante Al- Riporta ilnapolista.it
Simone Inzaghi è una furia per l’espulsione di Koulibaly: urla di rabbia e lancia un oggetto a terra - Simone Inzaghi è una furia per l'espulsione di Koulibaly nel match tra Al- Come scrive fanpage.it
L'Al Hilal di Inzaghi rinuncia alla Supercoppa araba: il motivo è la "troppa stanchezza" - Hilal di Simone Inzaghi ha deciso di rinunciare alla Supercoppa araba, prevista dal 19 al 23 agosto a Hong Kong. Secondo corrieredellosport.it