Simone Inzaghi è una furia per l'espulsione di Koulibaly | urla di rabbia e lancia un oggetto a terra

Simone Inzaghi è una furia per l'espulsione di Koulibaly nel match tra Al-Hilal e Al-Shabab: il difensore travolge il portiere avversario e l'ex allenatore dell'Inter è indemoniato in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

$INZAGHI E $CONCEICAO: NIENTE STRETTA DI MANO IN ARABIA Dopo Al-Hilal-Al Ittihad, vinta dalla prima, la squadra di Simone Inzaghi, Sergio Conceicao, allenatore della seconda, ha parlato così della mancata stretta di mano al termine del match - X Vai su X

Simone Inzaghi principe dell’Arabia del Sud #Tv8GialappasNight - facebook.com Vai su Facebook

La moglie di Simone Inzaghi: “La verità è che avrei voluto dirglielo, ma non me la sono sentita” - La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, ha condiviso un post su Instagram a distanza di poche ore dall'ufficialità della separazione tra il tecnico e l'Inter. Da fanpage.it

Inzaghi impietrito, Milinkovic è una furia: caos totale nel recupero di Fluminense-Al Hilal - A finire sotto i riflettori è stato l'arbitro olandese Makkelie che, dopo aver rivisto l'azione ... Scrive corrieredellosport.it

Simone Inzaghi, separazione traumatica: “Geneticamente bugiardo” - Le ultime parole di Simone Inzaghi hanno scatenato l’ira di tutti i tifosi nerazzurri, che ora attaccano il tecnico per averli abbandonati dopo il 5- Segnala calciomercato.it