Simona a Fanpageit | Ho risposto a un annuncio per un lavoretto Non mi aspettavo sarebbe finita così

Negli ultimi mesi su TikTok stanno circolando finte offerte di lavoro che propongono lavoretti manuali. Simona (nome di fantasia) si è candidata ma ha scoperto che dietro quell'offerta si nascondeva una trappola studiata in ogni dettaglio. Il suo racconto di denuncia a Fanapge.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

