Simon Cowell non lascerà nulla in eredità al figlio | Il mio patrimonio da 600 milioni andrà in beneficenza

Simon Cowell, creatore di Got Talent e X Factor, ha annunciato che i suoi 600 milioni di dollari andranno in beneficenza: “Non voglio che mio figlio erediti una fortuna: preferisco che impari il valore del lavoro e dell’indipendenza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

