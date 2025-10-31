Silvio Silvietto imbraccia il fucile e minaccia Gualtieri sui social

Roma, 31 ottobre 2025 – “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. È la minaccia che arriva sui social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai suoi parenti da Silvio Hilic, uno dei residenti di via Arzachena, a Rocca Cencia, un fortino dei clan sinti, accompagnata dalla foto dell'uomo che imbraccia un fucile. Silvio Silvietto, nome social di Hilic, come riportano alcuni quotidiani, commenta il post di una vicina di casa relativo alla demolizione, tre giorni fa, di due villette abusive alla periferia est di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Silvio Silvietto imbraccia il fucile e minaccia Gualtieri sui social

