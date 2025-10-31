Silvia Camporesi presenta il suo nuovo libro un' indagine sulle nuove frontiere della fotografia
La Mondadori Bookstore del Mega prosegue con la rassegna "Autori in libreria di sera", il ciclo di incontri che porta tra gli scaffali voci note e nuove della narrativa e della fotografia, in un dialogo diretto e ravvicinato con il pubblico. Venerdì 7 novembre, alle ore 21, l'ospite sarà Silvia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Silvia Camporesi incontra la giornalista Marianna Aprile per riflettere sul tema dell’immagine nell’epoca attuale. La video intervista - facebook.com Vai su Facebook
