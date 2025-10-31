Silvia Camporesi presenta il suo nuovo libro un' indagine sulle nuove frontiere della fotografia

La Mondadori Bookstore del Mega prosegue con la rassegna "Autori in libreria di sera", il ciclo di incontri che porta tra gli scaffali voci note e nuove della narrativa e della fotografia, in un dialogo diretto e ravvicinato con il pubblico. Venerdì 7 novembre, alle ore 21, l'ospite sarà Silvia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

