Silent Hill 2 Remake l’ESRB classifica la versione Xbox Series X|S l’annuncio è vicino?

Dopo un anno di esclusività su PlayStation 5 e PC, pare che Silent Hill 2 Remake stia per fare il suo debutto anche su Xbox Series XS. L’indizio arriva direttamente dall’ ESRB, l’ente di classificazione nordamericano, che ha appena inserito nel proprio database la versione Xbox del titolo horror di Bloober Team e Konami. Sebbene l’informazione non sia ancora ufficiale, la fonte è considerata attendibile e lascia presagire che l’annuncio possa essere davvero vicino. Secondo la scheda pubblicata dall’ ESRB, Silent Hill 2 è stato valutato “Mature 17+” per la presenza di sangue, violenza, linguaggio forte e temi sessuali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

