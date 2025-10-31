Silent Hill 2 Remake l’ESRB classifica la versione Xbox Series X|S l’annuncio è vicino?

Game-experience.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un anno di esclusività su PlayStation 5 e PC, pare che Silent Hill 2 Remake stia per fare il suo debutto anche su Xbox Series XS. L’indizio arriva direttamente dall’ ESRB, l’ente di classificazione nordamericano, che ha appena inserito nel proprio database la versione Xbox del titolo horror di Bloober Team e Konami. Sebbene l’informazione non sia ancora ufficiale, la fonte è considerata attendibile e lascia presagire che l’annuncio possa essere davvero vicino. Secondo la scheda pubblicata dall’ ESRB, Silent Hill 2 è stato valutato “Mature 17+” per la presenza di sangue, violenza, linguaggio forte e temi sessuali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

silent hill 2 remake l8217esrb classifica la versione xbox series xs l8217annuncio 232 vicino

© Game-experience.it - Silent Hill 2 Remake, l’ESRB classifica la versione Xbox Series X|S, l’annuncio è vicino?

Contenuti che potrebbero interessarti

silent hill 2 remakeVideogiochi: Silent Hill 2 Remake verso Xbox, nuovi indizi dall'ente ESRB - Il rifacimento del secondo capitolo della popolare serie di videogiochi horror di Konami potrebbe arrivare presto sulle console della famiglia Xbox. Scrive tgcom24.mediaset.it

silent hill 2 remakeSilent Hill 2 Remake su Xbox Series X | S pare essere molto vicino - Il remake di Silent Hill 2 non ha ancora finito la propria corsa: un anno dopo l'uscita su PC e PS5, il gioco pare finalmente pronto per arrivare anche su Xbox Series X | S. Secondo multiplayer.it

silent hill 2 remakeSilent Hill 2 Remake in arrivo su Xbox Series X/S - Silent Hill 2 Remake sembra in arrivo sulle due console Microsoft al netto della scadenza dell'esclusività temporanea con Sony. Riporta gamesource.it

Cerca Video su questo argomento: Silent Hill 2 Remake