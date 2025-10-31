Siena trovata morta Miriam Oliviero | la 24enne era scomparsa da martedì

E’ stata trovata morta Miriam Oliviero, la giovane di 24 anni originaria di Monteroni d’Arbia (Siena), di cui non si avevano più notizie da martedì. Il corpo della ragazza è stato ritrovato dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Siena, trovata morta Miriam Oliviero: la 24enne era scomparsa da martedì

