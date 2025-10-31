Siena torna capitale del Trekking urbano nel nome del Giubileo
È a Siena che la Giornata nazionale del Trekking urbano ha mosso il primo passo, ventidue primavere or sono. E Siena, oggi che la manifestazione coinvolge ottantacinque città di diciannove regioni, dalle grandi capitali d’arte ai borghi più suggestivi del Paese, è pronta ad aprirsi a chi ha scelto di scoprirla e riscoprirla, di saggiare le sue tante anime, la sua storia, la sua arte, la sua trascendenza. Il percorso ‘1300–2025 Giubileo e cammini: luoghi, pellegrini e spiritualità nei secoli’, tema dedicato all’ Anno Santo 2025, accompagnerà cittadini e visitatori in un viaggio che, partendo da piazza del Campo, farà tappa in luoghi sacri, di devozione popolare, o simbolo della Siena medievale, segnati dalla presenza di pellegrini, reliquie e grandi cicli pittorici: l’itinerario si concluderà proprio al Duomo e al Santa Maria della Scala, nel Pellegrinaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aldo Cazzullo torna nuovamente a Siena con il format televisivo “Una giornata particolare”. Approfondimento su Santa Caterina... - facebook.com Vai su Facebook
#RosellaPostorino, laureata all'#Università di #Siena, torna nel suo Ateneo per presentare il libro “Nei nervi e nel cuore" (Solferino, 2024). Il 9 ottobre, alle 17.30, appuntamento in Aula magna del Rettorato con la scrittrice, editor e alumna Unisi. https://unisi - X Vai su X
Siena torna capitale del Trekking urbano, nel nome del Giubileo - È a Siena che la Giornata nazionale del Trekking urbano ha mosso il primo passo, ventidue primavere or sono. Si legge su msn.com
Giornata Trekking Urbano 2025: alla scoperta della dimensione spirituale e artistica di Siena - Ventidue anni fa, a Siena, nasceva un’idea semplice e rivoluzionaria: trasformare la città in un percorso da scoprire a passo lento. Si legge su radiosienatv.it