Un telefono che squilla nel vuoto e una città che trattiene il fiato. Un telefono che continua a squillare nel cuore di Siena, geolocalizzato tra piazza del Campo e le vie limitrofe, come se si muovesse da solo tra i vicoli medioevali della città. È il giallo che da due giorni tiene col fiato sospeso la comunità toscana: la scomparsa di Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia, di cui non si hanno notizie da martedì. Le ricerche sono in corso senza sosta. Carabinieri, protezione civile e volontari stanno battendo ogni angolo del centro storico, dai parcheggi alle scale mobili che portano in piazza, fino alla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Siena, scomparsa nel nulla: il cellulare di Miriam continua a squillare in piazza del Campo