Siena scomparsa nel nulla | il cellulare di Miriam continua a squillare in piazza del Campo
Un telefono che squilla nel vuoto e una città che trattiene il fiato. Un telefono che continua a squillare nel cuore di Siena, geolocalizzato tra piazza del Campo e le vie limitrofe, come se si muovesse da solo tra i vicoli medioevali della città. È il giallo che da due giorni tiene col fiato sospeso la comunità toscana: la scomparsa di Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia, di cui non si hanno notizie da martedì. Le ricerche sono in corso senza sosta. Carabinieri, protezione civile e volontari stanno battendo ogni angolo del centro storico, dai parcheggi alle scale mobili che portano in piazza, fino alla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
Il giallo di Miriam Oliviero, bibliotecaria di 24 anni scomparsa a Siena - X Vai su X
Ore d’ansia a Monteroni d’Arbia per Miriam Oliviero, 24 anni, scomparsa dopo una chiamata alla madre da Siena Non si è presentata al lavoro né ha lasciato tracce - facebook.com Vai su Facebook
Mistero a Siena: scomparsa la 24enne Miriam Oliviero, il cellulare continua a squillare - Un giallo legato al telefono cellulare che continua a squillare senza risposta, geolocalizzato in piazza del Campo e nelle vie limitrofe al luogo più iconico ... Lo riporta msn.com
Si cerca Miriam Oliviero: scomparsa da giorni, ma il suo telefono resta localizzato in Piazza del Campo - Della giovane non si hanno notizie da giorni, ma il suo cellulare resta localizzato nei pressi di Piazza del Campo. Da fanpage.it
Scomparsa di Miriam Oliviero, ancora nessuna traccia del telefono dopo la ricerca porta a porta nelle vie intorno a Piazza del Campo - Proseguono senza sosta le ricerche di Miriam Oliviero, la 24enne scomparsa da due giorni, ma al momento nessuna traccia del suo telefono. Come scrive radiosienatv.it