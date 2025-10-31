Siena-Prato torna il derby Quel febbraio del 1982 quando volarono le uova
Non c’è più il derby con i cugini pistoiesi, queli che ci rubarono la Cintola, anche se in fondo in fondo (ma proprio in fondo) un po’ di bene ce lo siam voluto, e la sera delle partite andavamo a ballare insieme ai giocatori nelle sale da ballo di Pistoia. In Federazione calcio ci hanno giustamente sbrancati: Pistoia di là, Prato di qua come gironi. Ma quello col Siena, colorito da vicende pittoresche, non fu mai il derby del trullellera. Anzi. Ne abbiamo combinate di quelle bigie. Il più suggestivo degli accadimenti quello del 2 febbraio 1982; già l’anno prima in serie C2 erano successe turbolenze, da me riferite su queste pagine in toni graffianti verso i bianconeri, complice il campanile sempre esistito fra le due terre, quella rossa di Siena e quella argillosa del Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
