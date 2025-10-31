Siena Miriam Oliviero trovata morta su un tetto vicino alla Torre del Mangia

AGI - È stata trovata senza vita Miriam Oliviero, la 24enne scomparsa da Monteroni d'Arbia tre giorni fa. Il corpo era su un tetto in prossimità della Torre del Mangia, e il ritrovamento è stata opera dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Le ricerche erano scattate il 29 ottobre a seguito di una segnalazione da parte della famiglia, e si erano concentrate in particolare a Siena. Dal capoluogo infatti la giovane aveva chiamato la mamma nel pomeriggio dello di martedì. Negli scorsi giorni e nelle scorse ore i militari e la protezione civile avevano battuto ogni strada e angolo della città. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Siena, Miriam Oliviero trovata morta su un tetto vicino alla Torre del Mangia

