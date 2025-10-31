Siena contrabbando da 62 quintali di sigarette | due arresti a Montepulciano

Siena, 31 ottobre 2025 - Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione di contrasto al contrabbando dal valore di centinaia di migliaia di euro. Due uomini di nazionalità polacca, di 46 e 41 anni, sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle dopo il sequestro di un ingente carico di sigarette di contrabbando, scoperto nell'area di servizio Montepulciano Est sull'Autostrada del Sole. Durante un normale pattugliamento, gli agenti hanno notato un'auto con targa straniera che ha destato sospetti. Il conducente, fermato per un controllo, ha esibito una lettera di vettura internazionale, documento che accompagna le merci in viaggio, ma privo di senso per un veicolo vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

