Siena contrabbando da 62 quintali di sigarette | due arresti a Montepulciano
Siena, 31 ottobre 2025 - Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione di contrasto al contrabbando dal valore di centinaia di migliaia di euro. Due uomini di nazionalità polacca, di 46 e 41 anni, sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle dopo il sequestro di un ingente carico di sigarette di contrabbando, scoperto nell'area di servizio Montepulciano Est sull'Autostrada del Sole. Durante un normale pattugliamento, gli agenti hanno notato un'auto con targa straniera che ha destato sospetti. Il conducente, fermato per un controllo, ha esibito una lettera di vettura internazionale, documento che accompagna le merci in viaggio, ma privo di senso per un veicolo vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Siena, contrabbando da 62 quintali di sigarette: due arresti a Montepulciano - Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione di contrasto al contrabbando dal valore di centinaia di migliaia di euro ... msn.com scrive
Home Cronaca Siena ARRESTATI DUE UOMINI PER CONTRABBANDO A MONTEPULCIANO: SEQUESTRATI 62 QUINTALI DI SIGARETTE - Durante un normale pattugliamento sull’Autostrada del Sole, la Polizia Stradale ha fermato due uomini di nazionalità polacca, di 46 e 41 anni, sospettati di contrabbando di sigarette. Come scrive oksiena.it
La Stradale scopre un carico illecito da 62 quintali di sigarette - La Polizia Stradale arresta due uomini di 46 e 41 anni di nazionalità polacca per contrabbando di sigarette. ilcittadinoonline.it scrive