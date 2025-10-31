Siena 24enne sparita da giorni Trovata morta su un tetto a piazza del Campo

Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni della quale nessuno aveva più notizie da tre giorni, è stata ritrovata stamani senza vita a Siena. Sono stati a quanto pare i carabinieri ed i vigili del fuoco a ritrovare il cadavere della giovane su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, in piazza del Campo. Le ricerche si erano concentrate nelle scorse ore proprio nel cuore della città del Palio, seguendo la geolocalizzazione del telefono cellulare. Quando è stata ritrovata però, per la giovane non c'era più nulla da fare. Restano una miriade di interrogativi, ai quali gli inquirenti proveranno a dare risposta nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Siena, 24enne sparita da giorni. Trovata morta su un tetto a piazza del Campo

