Sicurezza ponti gallerie e infrastrutture Ad Arezzo due seminari in anteprima nazionale

Arezzonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Arezzo, in anteprima nazionale, si svolgeranno due importantissimi seminari organizzati da Ansfisa, l'organismo del ministero delle infrastrutture che, in ragione del tragico crollo del ponte Morandi e del conseguente "Decreto Genova", ha assunto il ruolo di garante della sicurezza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

