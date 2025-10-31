Sicurezza ponti gallerie e infrastrutture Ad Arezzo due seminari in anteprima nazionale

Ad Arezzo, in anteprima nazionale, si svolgeranno due importantissimi seminari organizzati da Ansfisa, l'organismo del ministero delle infrastrutture che, in ragione del tragico crollo del ponte Morandi e del conseguente "Decreto Genova", ha assunto il ruolo di garante della sicurezza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

