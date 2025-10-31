Sicurezza e tutela dell’ambiente | due e-bike per la polizia locale di Sabaudia

31 ott 2025

Sicurezza e tutela dellambiente insieme a Sabaudia. Nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure”, la polizia locale ha ricevuto in dotazione due biciclette elettriche acquistate grazie al contributo della Prefettura di Latina. Un investimento che guarda alla stagione estiva, quando la città delle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

