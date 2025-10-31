Sicurezza e tutela dell’ambiente | due e-bike per la polizia locale di Sabaudia

Sicurezza e tutela dell’ambiente insieme a Sabaudia. Nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure”, la polizia locale ha ricevuto in dotazione due biciclette elettriche acquistate grazie al contributo della Prefettura di Latina. Un investimento che guarda alla stagione estiva, quando la città delle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Accogliamo con favore l’approvazione del decreto-legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che recepisce molte delle proposte avanzate dal Sindacato nel corso degli ultimi anni. Si tratta di un passo significativo verso una maggiore tutela delle lav - facebook.com Vai su Facebook

Contrasto a evasione fiscale, sicurezza banche dati e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Il video dell'audizione del Presidente #GarantePrivacy Pasquale Stanzione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ht - X Vai su X

Forza Italia vuole la custodia cautelare “a tempo”: arrestati liberi dopo due mesi. L’emendamento al dl Sicurezza - Approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Sicurezza sul lavoro: due attività sospese in piazza Aldrovandi - Due attività sospese e quasi 16mila euro di multe, per gravi violazioni alle normative per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. ilrestodelcarlino.it scrive

Snam e Arma dei Carabinieri: firmato un accordo per la sicurezza aziendale e la tutela dell’ambiente - Siglato un protocollo d’intesa per rafforzare collaborazione, formazione e protezione delle infrastrutture strategiche ... Segnala affaritaliani.it