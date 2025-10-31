Sicurezza a Vasto controllo di vicinato a Chieti e misure per il Borgo Rurale | vertice in prefettura

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafforzare la sicurezza nelle aree sensibili, definire strategie condivise per il controllo del territorio e garantire la piena riuscita degli eventi di massa. Questi i temi al centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta oggi in prefettura a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sicurezza vasto controllo vicinatoIncontro con i volontari del Controllo di vicinato «Vogliamo potenziarlo» - L’amministrazione di Garlasco ha organizzato nella sala polivalente del Martinetti un incontro sulla sicurezza con i volontari del Controllo di vicinato. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

sicurezza vasto controllo vicinatoControllo di vicinato, si cercano volontari. Corrarati: "I cittadini chiedono sicurezza" - Decine i cittadini presenti alla primo incontro pubblico sul tema, svoltosi n ... Lo riporta ildolomiti.it

Tomassoni: “Un anno dopo l’approvazione, il Controllo di Vicinato è ancora fermo” - È trascorso un anno esatto da quando il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per l’attivazione del Controllo di Vicinato ... Si legge su laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Vasto Controllo Vicinato