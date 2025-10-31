Sicurezza a Vasto controllo di vicinato a Chieti e misure per il Borgo Rurale | vertice in prefettura

Rafforzare la sicurezza nelle aree sensibili, definire strategie condivise per il controllo del territorio e garantire la piena riuscita degli eventi di massa. Questi i temi al centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta oggi in prefettura a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

