La fortuna ha fatto nuovamente tappa a Fano, non per nulla la sua città. Un giocatore fanese ha infatti centrato un "5" al SuperEnalotto da 84.437,08 euro nella tabaccheria Raffaelli di via Metauro 16, nel quartiere San Lazzaro, punto Sisal diventato per un giorno il più fortunato della città. La giocata vincente è stata convalidata martedì 28 ottobre, nell’estrazione che ha visto il jackpot salire a 71 milioni di euro. "Sì, è vero, è un nostro cliente abituale – racconta con un sorriso il ragazzo che ha risposto al telefono –. Non è uno di passaggio, viene spesso qui". Alla domanda su come abbia reagito il fortunato, risponde con discrezione: "Immagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Siamo davvero la città della Fortuna. Centrato un ’5’ al SuperEnalotto