Si tocca i genitali davanti alle bambine | Mi sono grattato perché ho problemi di dermatite sudo parecchio
Si tocca i genitali ripetutamente al mare, secondo le accuse, davanti ad alcune bambine che giocano. Una mamma lo vede e scatta la denuncia: ora lui è finito a processo per atti osceni in luogo pubblico. In aula l'imputato, un uomo di 45 anni di Loreto (Ancona), ieri si è difeso così: "Non ho. 🔗 Leggi su Today.it
