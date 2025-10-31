Si sveglia dal coma accusa la fidanzata di omicidio e muore

Lo scorso 9 febbraio il 22enne Daniel Waterman era finito in coma dopo un terribile incidente stradale avvenuto nella contea di Flagler, in Florida (Stati Uniti), in cui aveva riportato ferite gravissime e potenzialmente letali. Il giovane, rimasto incosciente per diversi mesi, è deceduto l'8. 🔗 Leggi su Today.it

