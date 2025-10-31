Si sposano in stile Il Signore degli Anelli | a sorpresa c’è Elijah Wood il volto di Frodo Baggins – VIDEO

Colpo di scena a un matrimonio a tema “Il Signore degli Anelli”, celebrato a Hobbiton, ovvero il set della trilogia fantasy di Peter Jackson in Nuova Zelanda. L’attore Elijah Wood si è presentato a sorpresa. Tra gli invitati, che hanno indossato costumi ispirati ai personaggi creati da J.R.R. Tolkien, anche l’interprete di Frodo Baggins, che ha regalato un momento indimenticabile ai novelli sposi nonché fan sfegatati de “Il Signore degli Anelli”. L’attore si trovava in Nuova Zelanda per partecipare all’Armageddon Expo insieme al collega e amico Andy Serkis, interprete di Gollum. Un’irruzione quella di Wood che ha lasciato senza parole la coppia, come mostra un video pubblicato sull’account TikTok ufficiale di Hobbiton Movie Set, diventato subito virale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si sposano in stile “Il Signore degli Anelli”: a sorpresa c’è Elijah Wood, il volto di Frodo Baggins – VIDEO

