Si spacciano per il Caf e prosciugano il credito | raffica di sms truffaldini nell’Agrigentino
Negli ultimi giorni diversi agrigentini hanno segnalato la ricezione di sms sospetti, apparentemente inviati da centri di assistenza fiscale. I messaggi, che denominazioni simili a quelle dei Caf, mostrano un invito diretto: "È pregato di contattare con urgenza i nostri uffici” attraverso numeri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Sono in aumento le truffe telefoniche in cui i criminali si spacciano per operatori ospedalieri (es. reparti di pediatria) chiedendo donazioni. Usano dati personali precisi sulle vittime, come nomi o informazioni sulla donazione di organi, per sembrare credibili. I b - facebook.com Vai su Facebook