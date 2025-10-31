si mascherano per giocare a scherzetto o dolcetto

C osa fanno oggi per Halloween i piccoli George, Charlotte e Louis? Negli anni, i tre figli di William e Kate sono stati visti in maschera accompagnati dalla madre, mentre bussavano di porta in porta nel vicinato per il tradizionale trick or treat, ovvero scherzetto o dolcetto, chiedendo cioccolattini e caramelle. Ma a parte i festeggiamenti privatissimi, i bimbi non devono dare nell’occhio. Perché Halloween è ancora una festa proibita a palazzo. Meghan e Harry tra le zucche per Halloween con Archie e Lilibet, piccole copie del papà X L’ Halloween di George, Charlotte e Louis. Per tradizione, i Royal non possono festeggiare Halloween. 🔗 Leggi su Iodonna.it

