Si mascherano per giocare a scherzetto o dolcetto
C osa fanno oggi per Halloween i piccoli George, Charlotte e Louis? Negli anni, i tre figli di William e Kate sono stati visti in maschera accompagnati dalla madre, mentre bussavano di porta in porta nel vicinato per il tradizionale trick or treat, ovvero scherzetto o dolcetto, chiedendo cioccolattini e caramelle. Ma a parte i festeggiamenti privatissimi, i bimbi non devono dare nell’occhio. Perché Halloween è ancora una festa proibita a palazzo. Meghan e Harry tra le zucche per Halloween con Archie e Lilibet, piccole copie del papà X L’ Halloween di George, Charlotte e Louis. Per tradizione, i Royal non possono festeggiare Halloween. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non solo Dolcetto o scherzetto: l'Halloween italiano, tra campi di zucche e spaghetti all'assassina - Negli ultimi anni nel nostro Paese si sono diffuse diverse "mode" legate alla festa tipicamente americana: dalle visite ai campi di zucche (pumpkin patch) ad un piatto perfetto per una serata da brivi ... Lo riporta msn.com