Si finge muta per truffare i clienti di supermercato | nei guai una 27enne e il complice

Ravenna, 31 ottobre 2025 - L’intuito e la caparbietà di un giovane carabiniere l ibero dai servizio hanno consentito al personale dell’Arma della Stazione di Ravenna di denunciare due stranieri, una 27enne ed un 32enne, per truffa e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna esibiva un certificato regionale palesemente falso. L’episodio risale al alcuni giorni fa, quando il militare si era recato in un centro commerciale cittadino per effettuare alcune compere. All’ingresso del negozio la sua attenzione è stata attirata da una donna che esibiva un certificato regionale palesemente falso, in cui un’associazione di persone non udenti chiedeva delle offerte per la realizzazione di un centro internazionale dedicato ai bambini poveri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

