Si finge l’ex sindaco di New York de Blasio per vendetta con ChatGPT | il giornalista ci casca in pieno!
New York è nel bel mezzo di una campagna elettorale per nominare il nuovo sindaco. Un test politico non da poco visto che il candidato democratico Zohran Mamdani sembra in rampa di lancio, spaventando e non poco sia i repubblicani che l’ala più moderata dei democratici (è fieramente socialista). Non stupisce quindi che la stampa estera voglia saperne di più di questo politico. Con conseguenze molto particolari. Qualche giorno fa un giornalista britannico ha contattato via email l’ex sindaco di NY Bill de Blasio (o almeno, lo credeva) per un’intervista. Il problema è che il rappresentante del Times of London ha scritto a Bill DeBlasio (con la D maiuscola attaccata), un importatore di vini di 59 anni di Long Island, invece dell’ex sindaco Bill de Blasio (con la d minuscola staccata). 🔗 Leggi su Cultweb.it
