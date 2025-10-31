Si finge agente di polizia per truffare un anziano ma lui non ci casca e chiama i carabinieri; arrestato sedicenne

Brescia, 31 ottobre 2025 - Prova a truffare un anziano ma il pensionato non ci casca e un sedicenne finisce in manette. Finto agente di Polizia postale. Como, si spaccia per carabiniere ma la pensionata non si lascia imbrogliare: arrestata truffatrice Fingendosi un agente della Polizia postale, ha chiamato un anziano residente in provincia di Brescia, avvertendolo di essere monitorato da persone intenzionate a fargli del male e derubarlo di denaro. Dopo averlo spaventato, ha detto all'uomo di mettere tutti i gioielli in un sacchetto e gli ha annunciato che un altro agente di lì a poco sarebbe andato a casa sua per installare una cassaforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si finge agente di polizia per truffare un anziano ma lui non ci casca e chiama i carabinieri; arrestato sedicenne

