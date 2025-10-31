Si chiamava Alessia Berardinucci la ragazza morta nell' incidente in strada delle Fornaci

Si chiamava Alessia Berardinucci e aveva solo 19 anni la ragazza che è deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto in strada delle Fornaci a Pescara intorno alle ore 17 di giovedì 30 ottobre.Il sinistro ha visto il coinvolgimento dello scooter in sella al quale c'era la 19enne e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

