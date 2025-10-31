Si apre la Città del Cioccolato Perugia capitale della dolcezza Il gusto di pensarsi grande
Perugia, 31 ottobre 2025 – Perugia diventa ufficialmente la “ Città del Cioccolato“. Dopo l’anteprima di una settimana fa, ieri mattina è stato inaugurato il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato che si snoda per 2.800 metri quadri nell’ ex Mercato Coperto. Entra così nel vivo il progetto della società “ Destinazione Cioccolato “, forte di una concessione trentennale dell’immobile e di investimento di 6 milioni di euro. Affollato e dolcissimo il taglio del nastro, con il direttore artistico Eugenio Guarducci affiancato da rappresentanti istituzionali e dalle autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Un aperitivo di "Pompei Città Partecipata" apre la campagna elettorale - facebook.com Vai su Facebook
È stata inaugurata la Città del Cioccolato. Il più grande museo dedicato al cacao d'Italia apre al pubblico - Il taglio del nastro, alla presenza delle massime autorità cittadine, è avvenuto questa mattina - Lo riporta corrieredellumbria.it
La Città del Cioccolato: a Perugia nasce il museo interamente dedicato al cacao - A Perugia apre la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Riporta italiaatavola.net
Dalla Città del cioccolato di Perugia ai funghi del Pollino, è gustoso l’inizio di novembre - E poi ci sono le novità assolute come la Città del cioccolato che apre a Perugia per la gioia dei golosi irrid ... Riporta repubblica.it