Perugia, 31 ottobre 2025 – Perugia diventa ufficialmente la “ Città del Cioccolato“. Dopo l’anteprima di una settimana fa, ieri mattina è stato inaugurato il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato che si snoda per 2.800 metri quadri nell’ ex Mercato Coperto. Entra così nel vivo il progetto della società “ Destinazione Cioccolato “, forte di una concessione trentennale dell’immobile e di investimento di 6 milioni di euro. Affollato e dolcissimo il taglio del nastro, con il direttore artistico Eugenio Guarducci affiancato da rappresentanti istituzionali e dalle autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si apre la Città del Cioccolato, Perugia capitale della dolcezza. “Il gusto di pensarsi grande”