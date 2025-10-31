Si apre la Città del Cioccolato Perugia capitale della dolcezza Il gusto di pensarsi grande

Lanazione.it | 31 ott 2025

Perugia, 31 ottobre 2025 –  Perugia diventa ufficialmente la “ Città del Cioccolato“. Dopo l’anteprima di una settimana fa, ieri mattina è stato inaugurato il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato che si snoda per 2.800 metri quadri nell’ ex Mercato Coperto. Entra così nel vivo il progetto della società “ Destinazione Cioccolato “, forte di una concessione trentennale dell’immobile e di investimento di 6 milioni di euro. Affollato e dolcissimo il taglio del nastro, con il direttore artistico Eugenio Guarducci affiancato da rappresentanti istituzionali e dalle autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

