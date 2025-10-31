Shutdown Usa JD Vance Lancia l’allarme | Se prosegue fino a fine novembre sarà un disastro rischio blocco totale del traffico aereo

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante lo stallo circa 13mila controllori della FAA e 50mila agenti della TSA stanno lavorando senza compenso. In alcuni hub aeroportuali si registrano già ritardi significativi dovuti all’assenza di personale: il 44% dei ritardi registrati domenica scorsa è stato causato da carenze tra i controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Shutdown Usa, JD Vance Lancia l’allarme: “Se prosegue fino a fine novembre sarà un disastro, rischio blocco totale del traffico aereo”

