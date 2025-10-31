Shutdown negli Usa caos negli aeroporti | stop ai voli al Jfk di New York ritardi a Orlando e Boston

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il caos negli aeroporti USA per effetto dello Shutdown che va avanti ormai da un mese: stop ai voli al JFK di New York, ritardi e cancellazioni a Boston, Orlando e Indianapolis. Vance: "Giorno del Ringraziamento a rischio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

