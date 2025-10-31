Shutdown negli Usa caos negli aeroporti | stop ai voli al Jfk di New York ritardi a Orlando e Boston

Continua il caos negli aeroporti USA per effetto dello Shutdown che va avanti ormai da un mese: stop ai voli al JFK di New York, ritardi e cancellazioni a Boston, Orlando e Indianapolis. Vance: "Giorno del Ringraziamento a rischio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo scorso 1° ottobre negli #Usa era scattato lo #shutdown. Quanto è stato davvero rilevante questo stop per i #mercati? ? Ecco l’analisi di @GabrielDebach, market analyst di @eToro: - X Vai su X

Radio 24. . Cosa si intende negli Stati Uniti per “shutdown”? Andrew Spannaus e Alessandro Milan lo hanno spiegato in questa puntata di “That’s America - Dietro le quinte degli Stati Uniti”: se al Congresso non si trova l’accordo sul bilancio, ecco verificarsi lo - facebook.com Vai su Facebook

Shutdown negli Usa, caos negli aeroporti: stop ai voli al Jfk di New York, ritardi a Orlando e Boston - Continua il caos negli aeroporti USA per effetto dello Shutdown che va avanti ormai da un mese: stop ai voli al JFK di New York, ritardi e cancellazioni ... fanpage.it scrive

Cosa sta succedendo negli USA con lo Shutdown: caos negli aeroporti, 4mila voli in ritardo - In questi giorni, oltre 4mila voli hanno subito ritardi per carenza di lavoratori sia nelle torri di controllo che negli scali. Lo riporta fanpage.it

Negli Usa aeroporti sotto pressione: lo shutdown taglia i controllori, cresce la paura - sta producendo effetti gravi e immediati sul traffico aereo nazionale. Come scrive tgcom24.mediaset.it