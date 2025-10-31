Shutdown | l’America si ferma in attesa della manovra finanziaria

Dal primo ottobre l'America è in shutdown. Tutte le attività governative che non prevedono servizi essenziali sono sospese fino all'approvazione della legge di bilancio. Non è la prima volta che succede, l'ultima volta che si è registrato un blocco analogo risale al 2019, Presidente americano sempre Trump.Circa 750.000 dipendenti sono stati congedati senza retribuzione.

